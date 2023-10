Pnrr: Fitto, versata terza rata di 18,5 miliardi, avanti senza sosta sul lavoro per la quarta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha versato oggi la terza rata del Pnrr per un ammontare di 18,5 miliardi di euro. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. “Il pagamento della terza rata – ha proseguito – fa seguito alla valutazione positiva della Commissione sul raggiungimento dei 54 obiettivi e traguardi previsti dal Piano, valutazione poi confermata dagli Stati membri Ue nel Comitato economico e finanziario e nel successivo Comitato Rrf”. “Il pagamento della terza rata – ha sottolineato il ministro – è la prova dei grandi progressi fatti nell’attuazione del Pnrr. Con tale pagamento, l’Italia ha ricevuto 85,4 miliardi di euro, corrispondenti a più del 44 per cento del totale del Pnrr. Il pagamento odierno è inoltre il frutto di una stretta e fruttuosa collaborazione con la Commissione europea e il risultato di un lavoro molto impegnativo per raggiungere obiettivi molto complessi relativi a riforme nei settori della concorrenza, della giustizia, dell'amministrazione pubblica e fiscale, nonché dell'istruzione, del mercato del lavoro e del sistema sanitario. Il pagamento riguarda anche investimenti volti a promuovere la transizione digitale e verde e a sostenere la ricerca, l'innovazione e l'istruzione”. “Il lavoro sul Pnrr ora continua senza sosta per ottenere la valutazione positiva sulla richiesta di pagamento della quarta rata e sulla revisione del Piano, incluso il nuovo capitolo RePowerEe”, ha concluso il ministro. (Rin)