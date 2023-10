Germania: Amburgo, la Cdu chiede la chiusura del Centro islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al parlamento di Amburgo ha chiesto la chiusura del Centro islamico nella stessa città-Stato (Izh) a seguito degli attacchi del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che l'Izh gestisce la Moschea blu di Amburgo e dal 1993 è sotto osservazione dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Il servizio ritiene, infatti, l'Izh legato all'Iran, da cui verrebbe utilizzato come centrale per la raccolta di informazioni e le attività di propaganda. (Geb)