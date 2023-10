© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso vale per le previsioni sugli ordini, negative per il Piemonte e positive per Torino. È inoltre stabile la propensione a investire: un quarto delle imprese ha programmi di investimento di un certo rilievo. Circa un terzo delle imprese ha ordini garantiti per oltre 6 mesi. Il più favorevole dato Torinese è spiegato dal maggior peso dei settori con aspettative più positive, come ad esempio l'automotive. (Rpi)