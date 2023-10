Medio Oriente: Consiglio straordinario dei ministri degli Esteri Ue sarà in formato informale da Mascate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio straordinario dei ministri degli Esteri Ue di domani si svolgerà in formato informale da Mascate, in Oman, dove l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Josep Borrell, si trova per partecipare al Consiglio congiunto Ue-Gcc (Consiglio cooperazione per il Golfo). "L'Alto rappresentante, alla luce di quanto sta accadendo in questo momento tra Israele e Gaza, ha deciso di convocare una riunione urgente e straordinaria dei ministri degli Esteri dell'Ue. Questo avverrà mentre si trova a Mascate per il Consiglio congiunto Ue-Gcc, ha detto il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Alcuni ministri degli Stati membri dell'Ue sono già fisicamente sul posto. Pertanto, coloro che sono presenti parteciperanno di persona e coloro che non lo sono saranno raggiunti in videoconferenza, ecco perché non si tratta di un Consiglio Affari esteri formale", ha chiarito Stano. (Beb)