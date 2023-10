Diritti: mercoledì evento sul tema organizzato dall'ufficio Lgbt di Roma e Biblioteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Coming out day, appuntamento mercoledì 11 ottobre alle 15:30 presso la Biblioteca "Elsa Morante" di Ostia per la presentazione del libro "Caccia all'Omo. Viaggio nel paese dell'omofobia" di Simone Alliva. Un evento realizzato grazie al progetto "Lgbtqia Mondo Plurale" della Uo Diritti Lbgt di Roma Capitale con il supporto delle Biblioteche di Roma. "La visibilità è l'arma più potente che la comunità lgbtqia ha agito nella sua storia di orgoglio e rivendicazione. Essere visibili vuol dire esistere, far parte della storia, vivere luoghi e occupare spazi. Essere visibili vuol dire poter pretendere il riconoscimento di diritti e dignità", commenta Marilena Grassadonia, coordinatrice Diritti Lgbt di Roma Capitale. (segue) (Com)