Diritti: mercoledì evento sul tema organizzato dall'ufficio Lgbt di Roma e Biblioteche (2)

- "Fare coming out - spiega ancora Grassadonia - è per le persone lgbtqia un momento unico ma anche una scelta spesso complessa. Tra le tante le emozioni che si accavallano in quegli attimi c'è, infatti, non solo il senso di liberazione per poter finalmente condividere chi si è col mondo, ma anche la consapevolezza e la paura di poter non trovare accoglienza o comprensione, col rischio di perdere affetti e punti di riferimento. Una scelta accompagnata spesso da quel brivido lungo la schiena che non si dimentica facilmente e che spesso allontana il momento in cui si decide di raccontarsi. Come Roma Capitale continueremo a fare la nostra parte, per rendere la nostra città un luogo sempre più accogliente e di tutti e in cui per ogni coming out ci siano sempre meno brividi lungo la schiena". (Com)