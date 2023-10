Torino: Iren-Cdp, finanziamento green da 100 milioni per riqualificazione energetica 800 edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iren spa e Cassa depositi e prestiti hanno sottoscritto un contratto per una nuova linea di finanziamento di tipo Green di importo pari a 100 milioni di euro, con una durata di 12 anni e volta a supportare il progetto di riqualificazione energetica di 800 immobili pubblici della Città di Torino. Il progetto, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile di Cdp e con quelli del Piano nazionale integrato energia e clima 2030 – riferiscono in una nota congiunta –, verrà realizzato da Iren Smart Solutions e prevede numerosi interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, oltre ad attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e di messa a norma degli impianti e alla fornitura dei vettori energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento). L’obiettivo è quello di ottenere un risparmio sul consumo energetico, al termine degli interventi previsti, superiore al 30 per cento. La realizzazione del progetto è già iniziata lo scorso luglio, con l’avvio dei lavori sugli edifici pubblici maggiormente energivori e con investimenti per quasi 10 milioni di euro. Per Cdp l’operazione è coerente con le priorità di intervento individuate dalle Linee Guida Strategiche relative alla transizione energetica previste dal Piano strategico 2022-2024, con un focus particolare sugli interventi per l'efficienza energetica nel settore dell'ingegneria civile. (segue) (Com)