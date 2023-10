Medio Oriente: razzi da Gaza vicino ad aeroporto Ben Gurion, scalo operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni razzi lanciati da Gaza verso Israele sono caduti vicino all’aeroporto Ben Gurion, a Tel Aviv, dove l’operatività è stata sospesa per circa 30 minuti. Nel momento in cui scriviamo, è decollato un volo per Antalia di Tailwind Airlines. Secondo quanto riportato dai media, non ci sono danni né vittime. I razzi lanciati da Gaza, mentre sono in corso i bombardamenti dell’Aeronautica israeliana, hanno fatto attivare le sirene nel centro e nel sud del Paese. Le immagini che circolano in rete mostrano danni nella città portuale di Ashdod e ad Ashkelon, dove ci sono quattro feriti, tra cui un uomo di 75 anni in gravi condizioni. (Res)