Violenza donne: delegata Pari opportunità Città metropolitana Roma, al fianco di Lucha y siesta

- La città metropolitana di Roma "è e sarà al fianco di Lucha y siesta per impedire che un attacco ideologico, cieco e immotivato, ponga fine a un'esperienza che è dovere di tutti salvare". Lo afferma in una nota la consigliera delegata alle Pari opportunità, politica sociale e Cultura della Città metropolitana di Roma, Tiziana Biolghini. "Quanto rivelato sullo spazio di Lucha y siesta è gravissimo. Con l'acquisto dello stabile ex Atac da parte della Regione Lazio e il successivo protocollo d'intesa per la prosecuzione delle attività di Lucha y siesta si era giunti al termine di un attacco politico che aveva visto l'allora giunta del Comune di Roma contro le attiviste che da anni accolgono donne in uscita da violenze e difficoltà, intenzionata a precludere, per mere questioni ideologiche, il futuro di uno spazio a tutti gli effetti pubblico, utilizzando appigli burocratici e legalismi - spiega -. Quando il valore pubblico di un'esperienza è superiore, è dovere delle istituzioni individuare le soluzioni adeguate per rientrare nel rispetto di norme e bilanci pubblici, piuttosto che utilizzare questi come appigli burocratici dietro cui nascondere azioni non solo ideologiche, ma concretamente a danno delle comunità che amministrano". (segue) (Com)