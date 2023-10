Violenza donne: delegata Pari opportunità Città metropolitana Roma, al fianco di Lucha y siesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lucha y siesta "non è solo una casa di accoglienza - aggiunge Biolghini -, che va a integrare l'ormai annosa carenza di spazi pubblici, non solo per Roma ma per tutto il territorio provinciale, dove sono ospitate infatti donne in uscita da condizioni di violenza e disagio, insieme ai loro figli, provenienti anche dai Comuni metropolitani, ma anche un laboratorio comune di crescita ed elaborazione: di arte, lavoro e cultura. La base su cui lavorare per fare in modo che i semi della violenza, che affondano nel terreno di stereotipi, preconcetti e distinzioni di genere, vengano progressivamente eliminati. La Città metropolitana - sottolinea -, che per sua parte sta lavorando per ripristinare la rete di accoglienza nel territorio, contribuendo a ricreare quel tessuto pubblico e interistituzionale di accoglienza e tutela a Roma come negli altri 120 nostri Comuni, è e sarà al fianco di Lucha y siesta per impedire che un attacco ideologico, cieco e immotivato, ponga fine a un'esperienza che è dovere di tutti salvare. Convintamente insieme alla parte più viva della società civile, da cui le stesse istituzioni apprendono esperienze e costruiscono percorsi in sinergia, per ampliare e arricchire lo spazio dei servizi pubblici che dobbiamo garantire ai nostri cittadini". (Com)