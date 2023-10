Napoli: Zangrillo, attrarre giovani in Pa, oggi età media sui 50 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Essere “attrattivi” e reclutare più giovani: è la mission della Pubblica amministrazione secondo il ministro al ramo Paolo Zangrillo, intervenuto stamani a Napoli all’incontro “Pnrr: il fattore umano” tenutosi a Palazzo San Giacomo. “Noi abbiamo bisogno di essere attrattivi: questo riguarda la Pubblica amministrazione ma riguarda qualsiasi organizzazione. Il problema del reclutamento delle persone nelle organizzazioni è un problema che abbiamo in tutta Italia e quindi non è soltanto la Pa”, ha detto Zangrillo. Sul reclutamento dei giovani, il ministro ha aggiunto che “abbiamo la necessità di abbassare l'età media perché il blocco del turn over non ha comportato soltanto una perdita dal punto di vista quantitativo, ma abbiamo alzato l'età media di 7 anni, dal 2009 al 2019”. (segue) (Ren)