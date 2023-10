Medio Oriente: Crosetto, "condanno brutale atto terroristico. Vicinanza a Israele"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa rende noto il testo del messaggio che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha scritto questa mattina al quotidiano “Il Foglio”. “La condanna del brutale atto terroristico di Hamas non può che essere unanime. Esprimo, come cittadino e come ministro, la mia vicinanza personale e istituzionale a Israele, al popolo ebraico e a tutte le comunità ebraiche, colpite con una violenza inaudita. Mi auguro che, grazie all’azione di alcuni attori internazionali, si riesca a trovare, al più presto, un canale per liberare le centinaia di ostaggi innocenti rapiti dai terroristi di Hamas". Nel messaggio, il ministro aggiunge: "Segnalo anche che sto lavorando, dal primo momento di quella che è stata una vera dichiarazione di guerra, per cercare, in ogni modo, di fermare l’escalation. Con altrettanta attenzione e scrupolo sto monitorando, insieme ai massimi vertici operativi della Difesa, oltre che in continua coordinazione con il Maeci, l’evoluzione della situazione del quadro mediorientale anche nella parte meridionale del Libano dove, da decenni, è in via di svolgimento la missione Unifil”. (Res)