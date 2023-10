Editoria: l'Italia alla 75ma Fiera del libro di Francoforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia parteciperà con 137 espositori alla 75ma Fiera internazionale del libro di Francoforte sul Meno, in programma dal 18 al 22 ottobre prossimo. È quanto comunica l'Associazione italiana editori (Aie), aggiungendo che il Paese tornerà a essere ospite d'onore dell'esposizione nel 2024 dopo 36 anni. “Parte così il conto alla rovescia con un ampio programma di eventi culturali”, curato dall’ambasciata d'Italia a Berlino e dalla rete delle istituzioni italiane in Germania. Alla Fiera internazionale del libro di Francoforte di queset'anno, il padiglione collettivo dell'Italia organizzato dall'Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con l'Aie ospiterà 63 espositori. Lo spazio sarà inaugurato il 18 ottobre dall'ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio. Dopo il saluto delle istituzioni, il presidente e la vicepresidente dell'Aie, Innocenzo Cipolletta e Renata Gorgani, illustreranno le prospettive del settore e i numeri contenuti nel Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia, a cura dell’ufficio studi della stessa associazione. Inoltre, verranno presentati i numeri del mercato di varia - libri di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione – nei primi nove mesi del 2023. A moderare la presentazione sarà Paola Seghi dell'Aie. (segue) (Com)