Editoria: l'Italia alla 75ma Fiera del libro di Francoforte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, Cipolletta ha dichiarato: “I 12 mesi che ci separano da Francoforte 2024 saranno decisivi per raccontare al mondo cosa è oggi e cosa vuole diventare domani l’industria editoriale italiana. Gli oltre cinquemila editori italiani, come vedremo nei dati del Rapporto sullo stato dell’editoria che presenteremo a Francoforte, sono cresciuti negli ultimi vent’anni sia nella loro capacità di rispondere a una domanda in Italia sempre più diversificata e plurale, sia nella loro capacità di proporre i propri autori all’estero. Essere Ospiti d’Onore a Francoforte è il coronamento di questo percorso”. Il 19 ottobre, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'Italia come ospite d'onore della Fiera internazionale del libro di Francoforte nel 2024. La Slovenia, che detiene tale ruolo per quest'anno, passerà le consegne all'Italia il 22 ottobre con una cerimonia presso il proprio padiglione all'esposizione. (Com)