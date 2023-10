Ex Ilva: Palombella (Uilm), produzione Taranto ai minimi termini, situazione molto grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione a Taranto “è ai minimi termini, è a un terzo della sua capacità produttiva”. Lo ha dichiarato il segretario generale Uilm, Rocco Palombella, prima del coordinamento Fim, Fiom e Uilm sull’ex Ilva, sotto al ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Ci sono 3.000 lavoratori in cassa integrazione e il sistema dell'indotto è in una situazione comatosa. È una situazione estremamente grave e dopo l'ultimo incontro a palazzo Chigi abbiamo deciso di organizzare un programma di iniziative che non saranno conclusive finché il governo non prende atto di una situazione ormai irreversibile: non c’è più la possibilità di individuare soluzioni tampone, occorre una decisione vera, forte che dia il segnale che lo Stato c'è”, ha aggiunto Palombella, sottolineando che “20 mila lavoratori non possono essere lasciati così”. Dire che va tutto bene “è una provocazione nei confronti dei lavoratori e del governo. Noi come strumenti abbiamo la mobilitazione e la denuncia, il governo ha altri strumenti”, ha spiegato Palombella, che ha concluso: “C'è una sorta di provocazione, la politica ha paura di assumere decisioni e prende tempo”. (Rin)