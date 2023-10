Vajont: Rocca, ricordare vittime è dovere, vicini a famiglie e sopravvissuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordare le vittime della tragedia del Vajont "è un dovere di tutta la comunità nazionale". Lo scrive su X (ex Twitter) il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Sono passati 60 anni dalla tragedia del Vajont, dove persero la vita 1.910 persone. Fu una catastrofe che sconvolse le popolazioni del Veneto e del Friuli per sempre, dimostrando quanto la natura non si pieghi agli interessi dell'uomo. Ricordare le vittime, essere vicini alle loro famiglie e ai sopravvissuti, è un dovere di tutta la comunità nazionale", conclude Rocca. (Rer)