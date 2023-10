Vajont: Musumeci, non dimenticare e non ripetere errori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, “dalla tragedia del Vajont di 60 anni fa, che turbò l’animo dell’intera Comunità nazionale, dobbiamo tutti saper trovare motivo per riflettere, per avanzare le necessarie proposte, fissare e raggiungere gli obiettivi prioritari nella tutela e nella gestione del territorio”. “Ho visitato a Longarone il cimitero che contiene i resti delle duemila vittime civili: una visita struggente – ha proseguito –, per tanti aspetti. Ma che ci aiuta a non dimenticare ed a non ripetere quegli errori”. (Rin)