Medio Oriente: Quartapelle (Pd), chiediamo informativa urgente a Tajani

- "Sono ore di angoscia per tutti noi che osserviamo quanto sta accadendo in Israele e a Gaza, e a nome del Pd ci teniamo ad esprimere la massima solidarietà allo Stato di Israele, vittima di un attacco terrorista e a tutte le vittime della violenza di questi giorni e a chi vive ore cariche di preoccupazione per gli ostaggi". Lo ha detto, prendendo la parola nell'Aula della Camera, intervenendo sull'ordine dei lavori, la vicepresidente della commissione Esteri di Montecitorio e deputata del Partito democratico, Lia Quartapelle. "Ci teniamo a condannare fermamente il terrorismo di Hamas di matrice fondamentalista, islamista, che ha colpito con violenza Israele in un giorno di festa nazionale senza farsi nessuno scrupolo - ha aggiunto la parlamentare -. Chiediamo un'informativa urgente del ministro Tajani. Vogliamo sapere che cosa sta facendo il governo per evitare un'escalation regionale che preoccupa molto e per favorire qualsiasi tentativo di mediazione per stemperare la tensione". (Rin)