Catalogna: presidente Aragones, manifestazione contro amnistia è stata un fallimento

- La manifestazione organizzata ieri a Barcellona contro la possibile concessione dell'amnistia agli indipendentisti catalani coinvolti nel processo per il referendum illegale del 2017 è stata un "fallimento" e "non porterà da nessuna parte". Lo ha detto il presidente della Catalogna, Pere Aragones, in una dichiarazione a "La Hora" a proposito dell'iniziativa organizzata dall'associazione Societat civil catalana a cui, secondo la Guardia urbana, hanno partecipato circa 50 mila persone. "È stato un fallimento, non per la manifestazione in sé, rispetto ad altre volte, ma perché non porterà da nessuna parte. Ci sarà un'amnistia e un progresso nell'esercizio delle libertà in Catalogna", ha evidenziato il leader indipendentista. Per il presidente della Generalitat, l'amnistia non è una legge che rappresenta "la fine della questione", ma dovrebbe essere "un punto di partenza" per approfondire il negoziato tra la Catalogna e la Spagna affinché i cittadini catalani possano votare liberamente sul loro futuro", ha chiarito Aragones. "Si tratta di poter votare liberamente e di permettere a coloro che vogliono l'indipendenza di esprimerla", ha proseguito il presidente della Catalogna. Sempre in merito alla manifestazione di ieri, Aragones ha accusato il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, e il presidente di Vox, Santiago Abascal, di "manipolare" i cittadini". "Vogliono sfruttare questa situazione per ottenere un vantaggio elettorale", ha attaccato il presidente catalano.(Spm)