Imprese: Bellini (Asseprim), importante investire in IA per 82 per cento delle aziende

20 luglio 2021

- L'82 per cento delle imprese dei servizi ritiene importante implementare soluzioni di IA per il proprio business, rispetto al 54 per cento generale del terziario. Inoltre, il 70 per cento di imprese dei servizi si ritiene informato sul tema, a fronte del 48 per cento di media generale delle imprese del terziario. È quanto emerge, nell'elaborazione dei dati sui servizi alle imprese, dall'indagine di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Più della metà delle imprese dei servizi (52 per cento) prevede di dedicare all'intelligenza artificiale almeno il 10 per cento dei propri investimenti. Analisi predittiva e generazione di contenuti sono gli ambiti di principale interesse. L'approccio delle imprese dei servizi professionali è molto ottimista circa il possibile utilizzo dell'IA in ambito lavorativo (69 per cento): l'84 per cento indica che farà risparmiare tempo, il 74 per cento che permetterà di ottimizzare investimenti, il 73 per cento che creerà nuove professionalità, il 55 per cento addirittura si aspetta che l'IA renderà migliore la società. (segue) (Com)