Imprese: Bellini (Asseprim), importante investire in IA per 82 per cento delle aziende (2)

- Dal punto di vista delle criticità, il 50 per cento teme che l'IA possa far perdere posti di lavoro, il 48 per cento intravede una minaccia in termini di privacy e il 47 per cento teme che possa sfuggire al controllo umano. Attualmente il 58 per cento delle imprese dei servizi già utilizza strumenti di IA: il 60 per cento delle imprese usa l'IA per generare contenuti sul web, il 21% per analisi previsionali, il 12 per cento utilizza Chatbot, il 4 per cento usa l'intelligenza artificiale per campagne di e-mail marketing e pubblicità online. Tra i vantaggi riscontrati efficienza/velocità (53 per cento), risparmio di tempo e denaro (33 per cento) e qualità del lavoro (16 per cento). Non mancano comunque gli ostacoli: mancanza di competenze (57 per cento), preoccupazioni etiche (45 per cento) dubbi sull'affidabilità (30 per cento), mancanza di tempo (25 per cento) e costi (20 per cento) tra quelli rilevati. "Il fatto che sempre più imprese dei servizi professionali stiano integrando l'intelligenza artificiale nel proprio business significa che ne intravedono il potenziale" commenta Umberto Bellini, presidente di Asseprim. "Ma se da un lato i vantaggi possono essere notevoli, dall'altro – prosegue Bellini - bisognerà prestare molta attenzione alla sua regolamentazione nel pieno rispetto dei diritti e dei valori. Penso, ad esempio, alla tutela della privacy o al diritto d'autore. Diventa quindi fondamentale il ruolo di tutti gli attori in gioco, a partire dalle Istituzioni europee che hanno dato il via libera all'Artificial Intelligence Act, che entrerà in vigore tra il 2024 e il 2025". Conclude Bellini: "Asseprim ha deciso di organizzare l'evento Intelligenza Artificiale al Servizio delle Imprese il 18 ottobre (Confcommercio Milano, Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47, ore 14). Si tratta di un incontro aperto a tutti per comprendere come sta impattando l'Intelligenza artificiale sulle imprese che già la utilizzano, come ne cambia i modelli organizzativi e le competenze professionali". (Com)