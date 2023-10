Fvg: assessore Sicurezza, avviata seconda fase progetto "Common ground" contro lavoro nero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, attivato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vede il Friuli Venezia Giulia cooperare con Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. Le azioni vengono realizzate in partenariato con un'associazione temporanea di scopo che ha come capofila la società cooperativa sociale di Pordenone "Nuovi vicini". "Nella prima fase del progetto - precisa l'assessore – abbiamo attivato uno specifico punto di contatto presso il Centro per l'impiego di Udine, sono già state fornite informazioni sui contratti regolari e sui diritti e doveri dei lavoratori e siamo intervenuti in zone considerate sensibili per la presenza di potenziali vittime del caporalato. Alcune persone infatti sono state prese in carico, assistite, protette e supportate al fine di spezzare il legame con gli sfruttatori". Adesso si entra nella fase due del progetto, che prevede la co-progettazione di specifici interventi insieme a un partner territoriale e un budget di quasi 217 mila euro. "Tra le azioni da realizzare - conclude Roberti - la formazione di personale specializzato, il rafforzamento dei punti territoriali di segnalazione, la creazione delle équipe multidisciplinari composte da educatori, operatori socio-legali, mediatori interculturali, il potenziamento dei Centri per l'impiego e la realizzazione di incontri di sensibilizzazione con le realtà associative per cittadini stranieri". (Frt)