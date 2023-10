Lavoro: Unioncamere, 472 mila assunzioni previste dalle imprese a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 472 mila gli ingressi programmati dalle imprese per il mese di ottobre e 1,2 milioni quelli per il trimestre ottobre-dicembre, con una leggera flessione rispetto all'anno precedente dell’1,2 per cento nel mese e dell’1,4 per cento nel trimestre, a conferma del rallentamento che sta interessando l'economia globale ed europea. Lo rileva il Bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. La difficoltà di reperimento del personale segnalata dalle imprese, ormai con carattere strutturale, riguarda il 51,0 per cento delle assunzioni programmate. L'industria programma a ottobre circa 150 mila assunzioni (+1,7 per cento rispetto allo scorso anno) e 365 mila per il trimestre ottobre-dicembre (-1,4 per cento sull'anno). L'incremento è dovuto all'attuale domanda nel settore delle costruzioni con 56 mila nuovi contratti programmati nel mese e 132 mila nel trimestre (+6,3 per cento e +1,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022). I settori manifatturieri mostrano, invece, una leggera flessione nel mese (-0,9 per cento rispetto allo scorso anno) che appare destinata ad accentuarsi nel trimestre (-2,8 per cento rispetto a un anno fa). (segue) (Com)