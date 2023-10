Lavoro: Unioncamere, 472 mila assunzioni previste dalle imprese a ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più marcato – si legge – il rallentamento dei servizi che programmano complessivamente 322 mila assunzioni nel mese (-2,5 per cento rispetto a ottobre 2022) e 839 mila nel trimestre (-1,3 per cento rispetto al trimestre 2022). In flessione soprattutto le previsioni di istruzione e sanità tra i servizi alle persone (-12,5 per cento rispetto ad ottobre 2022 e -11,9 per cento nel trimestre ottobre – dicembre). Le imprese del commercio segnalano, invece, una domanda in crescita con 66 mila assunzioni ad ottobre (+1,8 per cento rispetto a 12 mesi fa) e 177 mila assunzioni nel trimestre ottobre-dicembre (+1,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022). Nel mese, la flessione si registra in tutte le fasce dimensionali, con maggiore intensità nelle micro e nelle medie imprese (rispettivamente -1,6 per cento e -2,6 per cento), fanno eccezione quelle con oltre 250 dip. (+1,1 per cento). I contratti a tempo determinato si confermano la forma maggiormente proposta per l'ingresso in azienda con circa 255 mila unità, pari al 54,0 per cento del totale, seguono i contratti a tempo indeterminato (99 mila unità, 21,0 per cento), quelli in somministrazione (51 mila, 10,7 per cento), gli altri contratti non alle dipendenze (21 mila, 4,4 per cento), i contratti di apprendistato (25 mila; 5,4 per cento), gli altri contratti alle dipendenze (13 mila; 2,9 per cento) e i contratti di collaborazione (7 mila; 1,6 per cento). (segue) (Com)