Lavoro: Unioncamere, 472 mila assunzioni previste dalle imprese a ottobre (3)

- La difficoltà di reperimento, che complessivamente riguarda il 51,0 per cento delle ricerche di personale, raggiunge il picco del 66,3 per cento per gli operai specializzati e del 53 per cento per le professioni tecniche e per quelle qualificate nelle attività commerciali. Il Borsino delle professioni di Excelsior evidenzia tra le figure di più difficile reperimento, in particolare, gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (circa il 76 per cento è di difficile reperimento), i fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (71,8 per cento), gli addetti nelle attività di ristorazione (64,6 per cento), i tecnici in campo ingegneristico (64,1 per cento). In aumento anche la domanda di lavoratori immigrati con 99 mila ingressi programmati nel mese (+11 mila rispetto allo stesso periodo del 2022), pari al 21,0 per cento del totale contratti. A livello territoriale sono le imprese della ripartizione Sud e Isole (con 119 mila assunzioni ad ottobre) a registrare dati negativi rispetto ad un anno fa (-8 mila), mentre si presentano ancora positive le previsioni nel mese per Nord ovest (147 mila), Nord est (108 mila) e Centro (98 mila). (Com)