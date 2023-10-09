الدبيبة وألبريني يبحثان التعاون الاقتصادي واستئناف الرحلات الجوية

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- استقبل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس في طرابلس، السفير الإيطالي جيانلوكا ألبريني، حيث بحث معه التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد إعادة فتح الرحلات الجوية المجدولة مؤخراً بعد عدة سنوات من التوقف، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.وبحسب المكتب الصحفي للحكومة الليبية المعترف بها لدى الأمم المتحدة، من المتوقع أن تطلق شركة الطيران الإيطالية "إيتا إيرويز" رحلات إلى طرابلس "بحلول نهاية نوفمبر".كما تناول اللقاء إجراءات عقد اجتماع وزيري داخلية البلدين في طرابلس لمناقشة نتائج المباحثات الأخيرة التي عقدت في روما حول قضية الهجرة غير النظامية.وأخيراً، أشار بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية إلى أن الدبيبة دُعي للمشاركة في المؤتمر الإيطالي الإفريقي الذي سيعقد الشهر المقبل في روما، يومي 5 و6 نوفمبر، بعد النسخة التاسعة من حوارات المتوسط. (نوفا)