Kenya: autobus investe un elefante, diversi passeggeri feriti

- Diversi passeggeri sono rimasti feriti dopo che un autobus ha investito un elefante che attraversava un'autostrada trafficata lungo nel Parco nazionale dello Tsavo, in Kenya. Lo riferiscono i media locali, secondo cui l'elefante è morto sul colpo, mentre i feriti sono stati portati per cure in un vicino ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell'incidente l'autobus stava viaggiando dalla città costiera di Mombasa alla capitale Nairobi. Stando a quanto riferito dal quotidiano "Daily Nation", dopo l'incidente i residenti locali si sono affrettati a procacciarsi la carne dell'animale ucciso, provocando il caos. Sul posto sono poi arrivati i ranger e i funzionari del Servizio per la fauna selvatica per far tornare la calma. (Res)