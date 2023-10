Medio Oriente: Cremlino esorta Israele e Palestina a trovare soluzione pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione tra Israele e Palestina dovrebbe essere portata in una direzione pacifica. Lo ha sostenuto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Siamo estremamente preoccupati, crediamo che sia necessario portare questa situazione in una direzione pacifica il prima possibile, perché la continuazione di questo ciclo di violenza è certamente un rischio verso un ulteriore inasprimento del conflitto", ha osservato il portavoce. "Questo è un grande pericolo per la regione, quindi siamo estremamente preoccupati", ha ribadito Peskov. (Rum)