Medio Oriente: media cinesi, Qatar impegnato in scambio prigionieri tra Israele e Hamas

- Il Qatar starebbe cercando di concludere un accordo per lo scambio di prigionieri tra Israele e il movimento palestinese Hamas, che avrebbe in ostaggio oltre 100 persone rapite dopo l'infiltrazione nello Stato ebraico. Lo riferisce l'agenzia di stampa cinese "Xinhua", citando una fonte di Hamas, secondo cui la proposta del Qatar prevede il rilascio delle donne detenute da Hamas in cambio del rilascio delle prigioniere palestinesi detenute in Israele. Secondo il rapporto, gli Stati Uniti sosterrebbero l’iniziativa e Hamas avrebbe espresso un accordo di principio a condizione che tutte le prigioniere palestinesi detenute in Israele siano rilasciate. (segue) (Res)