Ue: Quartini (M5s), spesa sanitaria via da patto Stabilità

- Nella modifica del Patto di stabilità "non possiamo esimerci dallo scorporo dal calcolo del deficit di determinate categorie di investimenti pubblici, come ad esempio quelli destinati all'istruzione, alla spesa sanitaria, alla transizione ecologica e ai beni pubblici. I beni comuni, infatti, sono fonte inesauribile di Prodotto interno lordo. In questo senso la spesa sanitaria è emblematica: in Italia ammonta a circa 200 miliardi di euro, ma le ricadute a fronte di questo esborso sono enormi. A partire dal fatto che oltre il 60 per cento di questi 200 miliardi viene utilizzato direttamente da chi lo riceve, basti pensare agli stipendi del personale sanitario, e il 91,1 per cento del reddito viene speso. Si tratta, quindi, di risorse che rientrano in circolo più volte e fanno aumentare il Pil di una cifra decisamente superiore a quella investita. Gli occupati nel settore sanità sono pari a oltre 2 milioni, il 10 per cento del totale dei lavoratori italiani e in larga maggioranza si tratta di dipendenti o convenzionati, che quindi pagano integralmente, e senza eccezioni, tasse e contributi, facendo rientrare gran parte della 'spesa' nelle casse dello Stato. Se ci aggiungiamo il suo valore sociale, capiamo che l'intero sistema sanitario rappresenta un valore aggiunto, una risorsa fondamentale per il Paese e va valorizzato in ogni sua forma". Lo scrive, in una nota, Andrea Quartini, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali alla Camera, intervenuto questa mattina in Aula a Montecitorio illustrando la mozione a prima firma Scerra sulla governance delle politiche economiche della Unione europea. (segue) (Rin)