Ue: Quartini (M5s), spesa sanitaria via da patto Stabilità (2)

- "Scorporare la spesa sanitaria dal patto di stabilità è una proposta che è stata avanzata da diversi politici ed economisti - ha proseguito il parlamentare -. La motivazione è che la spesa sanitaria non è un costo, ma un investimento, perché contribuisce a migliorare la salute dei cittadini, che a sua volta ha un impatto positivo sull'economia. I cittadini sani sono più produttivi, fanno girare l'economia e hanno bisogno di meno assistenza sociale. È possibile calcolare che per 1.000 euro di investimenti in sanità si attivano 1.340 euro di Pil. Inoltre, la spesa sanitaria può contribuire a ridurre le disuguaglianze sociali: un sistema sanitario universale e accessibile a tutti i cittadini è un elemento fondamentale per la giustizia sociale. I vantaggi nello scorporare la spesa sanitaria dal Patto di stabilità sono diversi: aumento delle risorse, garanzia a tutti i cittadini di un accesso alle cure e riduzione della pressione sui bilanci delle Regioni, che potrebbero così concentrarsi sulla qualità delle cure e sulla riduzione delle liste d'attesa. Dobbiamo superare il paradigma dell'austerity e dei tagli lineari - ha concluso Quartini - e sulla sanità dobbiamo abbracciare un approccio più keynesiano e pensare alla creazione di ricchezza per il Paese, garantendo al tempo stesso il diritto alla salute, l'unico che la nostra Costituzione definisce fondamentale". (Rin)