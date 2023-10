Ue: Consiglio adotta regolamento per decarbonizzare settore aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue adotta una nuova legge per decarbonizzare il settore dell'aviazione. "Un maggior numero di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio ridurrà l'impronta di carbonio del settore dell'aviazione e creerà condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile nell'Ue, dopo l'adozione odierna di un nuovo regolamento da parte del Consiglio sulla cosiddetta iniziativa ReFuelEu aviation", si legge in una nota del Consiglio dell'Ue. L'obiettivo principale dell'iniziativa RefuelEu per l'aviazione, parte integrante del pacchetto Fit for 55 dell'Ue, è aumentare la domanda e l'offerta di carburanti per l'aviazione sostenibili (Saf), che hanno emissioni di CO2 inferiori a quelle del cherosene fossile, garantendo al contempo condizioni di parità nel mercato del trasporto aereo dell'Ue. La nuova legislazione mira a inserire il trasporto aereo nella traiettoria degli obiettivi climatici dell'Ue per il 2030 e il 2050, poiché i Saf sono uno degli strumenti chiave a breve e medio termine per la decarbonizzazione del trasporto aereo. Dovrebbe affrontare l'attuale situazione che ne ostacola lo sviluppo: scarsa offerta e prezzi molto più alti di quelli dei combustibili fossili. (segue) (Beb)