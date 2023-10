Ue: Consiglio adotta regolamento per decarbonizzare settore aviazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il nuovo regolamento, l'obbligo per i fornitori di carburante per l'aviazione sarà quello di garantire che tutto il carburante messo a disposizione degli operatori aerei negli aeroporti europei contenga una quota minima di Saf, a partire dal 2025 e, a partire dal 2030, una quota minima di combustibili sintetici, con un aumento progressivo di entrambe le quote fino al 2050. I fornitori di carburante dovranno incorporare il 2 per cento di Saf nel 2025, il 6 per cento nel 2030 e il 70 per cento nel 2050. A partire dal 2030, anche l'1,2 per cento dei carburanti dovrà essere costituito da carburanti sintetici, per arrivare al 35 per cento nel 2050. Fra le norme, è prevista anche la creazione di un sistema di etichettatura dell'Unione sulle prestazioni ambientali per gli operatori aerei che utilizzano Saf, che dovrebbe aiutare i consumatori a fare scelte informate e promuovere voli più ecologici. Dopo l'adozione formale di oggi da parte del Consiglio, il nuovo regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Ue nelle prossime settimane ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. (Beb)