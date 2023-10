Medio Oriente: Cremlino, in contatto con autorità palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca rimane in contatto con le autorità palestinesi per controllare la situazione con i cittadini russi che vivono nella regione colpita dal conflitto. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "I nostri diplomatici sono in contatto con le autorità palestinesi, perché diverse migliaia di nostri concittadini vivono nel territorio dell'Autorità Nazionale Palestinese, quindi ora è molto importante capire cosa sta succedendo a questi cittadini, se le loro vite sono in pericolo, se ci sono persone che hanno bisogno di aiuto, assistenza", ha detto il rappresentante del Cremlino, aggiungendo che la diplomazia russa sta facendo "sforzi molto vigorosi" in questo ambito. (Rum)