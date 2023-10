Fvg: il porto di Trieste sceglie Nidec Asi per elettrificazione moli V e VII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità del sistema portuale del Mare Adriatico Orientale ha scelto Nidec Asi, parte della divisione Motion & Energy del gruppo Nidec, insieme ai partner di Rti (Icop, Step Impianti e Ceisis), per i progetti di elettrificazione dei moli V e VII, deputati all’attracco di traghetti merci e navi porta-container, all’interno del Porto di Trieste. Verranno implementate tecnologie di cold ironing per alimentare le navi attraccate alla banchina a motori spenti, tramite energia elettrica erogata dall’entroterra portuale. L’obiettivo è ridurre al minimo le emissioni all’interno dell’area portuale e nelle zone urbane immediatamente circostanti. La soluzione Nidec Asi permette di soddisfare il fabbisogno elettrico richiesto dalle navi per attaccarsi alla rete a terra e spegnere i motori diesel. In linea con la normativa che regola questi impianti, il sistema previsto per il molo V sarà in grado di erogare una potenza da 3.5 Mva (Massima velocità aerobica) a 11 chilovolt a tre differenti punti di connessione, mentre il sistema per il molo VII sarà in grado di distribuire una potenza da 7.5 Massima velocità aerobica a 6.6 chilovolt su tutta la lunghezza della banchina dove attraccano le navi porta-container. (segue) (Frt)