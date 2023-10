Fvg: il porto di Trieste sceglie Nidec Asi per elettrificazione moli V e VII (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del quinto e sesto progetto europeo di elettrificazione delle banchine che si aggiudica la società, dopo quelli realizzati per il porto di Prà, il porto di Genova, il porto di Sète in Francia e il porto di Malta a La Valletta. Il completamento dei due progetti nel Porto di Trieste è previsto rispettivamente entro il secondo e terzo trimestre 2024 e rientra all’interno di un più ampio progetto di elettrificazione delle banchine dei porti di Trieste e Monfalcone per il quale è stato stanziato un finanziamento complessivo di 31 milioni di euro nell’ambito della misura “Porti Verdi” del Pnrr. “Con grande orgoglio annunciamo l’incarico ricevuto che ci vedrà impegnati in prima linea nella trasformazione energetica di uno dei porti italiani con maggior peso strategico a livello internazionale, consentendoci di mettere in campo la trasversalità delle nostre competenze in ambito shipping, automation, motors e power electronics", ha dichiarato Dominique Llonch, ceo di Nidec Asi. "Il contributo di Nidec Asi è risultato fondamentale per centrare gli obiettivi di riduzione al minimo dei combustibili fossili e l’impatto ambientale del settore dei trasporti marittimi a testimonianza sia dell’efficacia delle nostre tecnologie sia della distintività del nostro know-how quali tasselli fondamentali per la creazione di un futuro di infrastrutture sostenibili”. L’accordo è stato siglato in linea con la direttiva europea che richiede la realizzazione di una rete di fornitura di energia elettrica lungo le coste entro il 31 dicembre 2025, per ridurre al minimo l'utilizzo dei motori ausiliari di bordo per l'autoproduzione dell'energia elettrica necessaria, abbassando le emissioni di CO2, ossidi di azoto e polveri sottili, nonché l'impatto acustico. (Frt)