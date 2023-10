Ue: Consiglio adotta direttiva sul credito al consumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha adottato oggi la direttiva sul credito al consumo, che vuole migliorare la protezione dei consumatori europei che chiedono credito. La nuova normativa abroga e sostituisce l'attuale direttiva del 2008 sui contratti di credito al consumo. La direttiva adottata mira a garantire che le informazioni sul credito, come il costo totale del credito, siano presentate in modo chiaro e comprensibile e siano adattate ai dispositivi digitali; stabilisce regole più severe in materia di pubblicità per ridurre il credito abusivo ai consumatori sovraindebitati e crea misure efficaci contro l'addebito eccessivo; impone ai prestatori di valutare se i consumatori sono in grado di rimborsare il credito, in modo da proteggerli dal sovraindebitamento; amplia il campo di applicazione della direttiva ai prestiti di importo inferiore a 200 euro e ai prodotti "buy now, pay later" (compra adesso e paga in seguito); concede ai consumatori il diritto di recedere da un contratto di credito entro 14 giorni e ai sopravvissuti al cancro il diritto all'oblio. A seguito dell'approvazione odierna dell'accordo provvisorio da parte del Consiglio, l'atto legislativo è stato adottato. Dopo essere stata firmata dalla presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio, la direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. (Beb)