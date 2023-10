Violenza donne: Caudo-Biolghini (Rf), da Regione Lazio attacco grave a Lucha y siesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Regione Lazio "un attacco grave a Lucha y siesta". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini di Roma futura, Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini. "Mentre si parla di come contrastare la violenza di genere che dilaga nel Paese, la Regione Lazio pensa di cancellare con una delibera 10 anni e più di lavoro e di cura di donne e bambini impegnati in percorsi di fuoriuscita dalla violenza - spiegano -. Un'esperienza di partecipazione e di cura quella di Lucha che è diventata un modello e un punto di riferimento e che oggi rischia di essere messo in discussione dall'istituzione che per eccellenza dovrebbe tutelarne le funzioni e le professionalità. Rocca ci rifletta perché una scelta del genere è sbagliata e dannosa. A rimetterci è l'intera città e la lotta alla violenza di genere. Alle operatrici e alle donne di Lucha y siesta la nostra solidarietà e vicinanza", concludono. (Com)