Violenza donne: presidente Municipio Roma VII, Lucha y siesta va tutelata e sostenuta

- Lucha y siesta "va tutelata e sostenuta". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio VII, Francesco Laddaga. La Regione Lazio "sarebbe pronta a mettere ai voti una delibera di Giunta che mette a repentaglio l’esperienza di accoglienza e antiviolenza di Lucha y siesta, un fiore all’occhiello del nostro territorio e di tutta la città - spiega -. In un momento come questo in cui tante sono le notizie che giungono quotidianamente di soprusi e violenze sulle donne, interrompere un’esperienza positiva e importante come quella di Lucha è un grave errore e un danno per tutta la nostra comunità. Lucha y siesta, così come tutti i luoghi delle donne e per le donne, va tutelata e sostenuta. Noi siamo e saremo al fianco delle attiviste e faremo tutto il possibile per chiedere al presidente Rocca di fermarsi e ponderare bene le sue scelte", conclude. (Com)