Germania: l'Italia alla fiera Bar Convent di Berlino

- L'Italia partecipa alla fiera Bar Convent, la manifestazione europea dedicata ai liquori, distillati e spiriti che si tiene a Berlino da oggi all'11 ottobre. È quanto comunica l'Ufficio dell'Agenzia Ice nella capitale tedesca, aggiungendo che l'esposizione è giunta alla sedicesima edizione. Bar Convent è “l'evento clou a livello europeo per il mondo dei distillati, spiriti, liquori e birre artigianali, rivolto esclusivamente ai professionisti del settore”. L'Italia sarà presente con una collettiva di 25 aziende italiane rappresentative di diverse realtà regionali e di una gamma diversificata di prodotti da bere in purezza o mixati. L'obiettivo è migliorare il posizionamento dei prodotti italiani, attraverso la valorizzazione dell’antica tradizione ma allo stesso tempo con una spinta all'innovazione e attenzione alle moderne tendenze. La Germania è il primo mercato mondiale di destinazione per le esportazioni italiane di liquori e acquaviti con una quota del 20,6 per cento. Seguono gli Stati Uniti con il 12,8 per cento, il Regno Unito con il 9,3 per cento e la Francia con l’8 per cento. (Com)