Vajont: Savino, simbolo di dolore e resilienza

- "La notte del 9 ottobre 1963, una frana dal Monte Toc si abbatté nell'invaso del Vajont, dando vita ad un'onda devastante che, superando la diga, lasciò dietro di sé morte e distruzione. Quelle 1.910 vite spezzate, di cui 487 minorenni, sono un monito eterno. Friuli Venezia Giulia e Veneto sono rimaste segnate per sempre. Longarone, Erto e Casso, e tutti i comuni di quell'area vissero un inferno e portano ancora le cicatrici di quella notte". Lo dichiara il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, che partecipa alla cerimonia di commemorazione del 60esimo anniversario della tragedia del Vajont, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Penso che ancora oggi sia difficile descrivere l'orrore vissuto in quei quattro minuti interminabili e nei giorni e nei mesi seguenti - continua l'esponente dell'esecutivo -. Anche per questo è vitale non dimenticare. La memoria di quelle vittime e la resilienza dei superstiti devono guidare l'impegno di tutti noi per un futuro in cui tali tragedie non si ripetano mai più". (Rin)