Bosnia: premier Federazione, accuse armi attacco Banjska provenienti da Tuzla sono false

- Il primo ministro della Federazione della Bosnia Erzegovina (entità croata e musulmana del Paese), Nermin Niksic, ha respinto come "falsa" l'informazione secondo cui le armi utilizzate nello scontro a fuoco del 24 settembre di Banjska, in Kosovo, provenissero da Tuzla. "Voglio dire forte e chiaro che queste affermazioni sono false e come tali non possono essere supportate da alcuna prova", ha detto Niksic, ripreso dal sito informativo "Klix". Il premier bosniaco ha sottolineato che la Serbia "non deve cercare un alibi" per le sue azioni "in Bosnia Erzegovina". "Capisco che negli ultimi giorni la Serbia sia stata esposta a molte pressioni e condanne da parte dei Paesi democratici, ma ciò non significa che possa cercare un alibi per le sue azioni qui da noi", ha riferito. "Considerando la situazione politica nel nostro Paese, probabilmente loro pensavano che non ci sarebbe stata una reazione adeguata, rapida e precisa basata sui fatti, ma ci hanno sottovalutato", ha sottolineato Niksic, il quale ha chiesto a Belgrado di indagare "in modo trasparente sulle vere cause e su organizzatori e mandanti" dell'attacco. (segue) (Seb)