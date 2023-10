Serbia: fonti stampa, impresa di Radoicic (Lista serba) tra le 20 con i maggiori profitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa edile Inkop di proprietà dell'ex vicepresidente del partito Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) Milan Radoicic e del controverso imprenditore serbo del Kosovo, Zvonko Veselinovic, rientra tra le 20 ditte con i maggiori profitti in Serbia. Lo scrive il quotidiano belgradese "Danas" secondo cui i due uomini, sotto sanzioni Usa dal 2021, risultano essere a capo di aziende del settore edile le quali hanno registrato una crescita eccezionale degli affari grazie alla partecipazione a progetti statali in Serbia volti alla costruzione di strade e autostrade. Radoicic è sospettato di essere il capofila del gruppo che ha provocato il conflitto a fuoco del 24 settembre nella città di Banjska, in Kosovo, ed è accusato dalla Procura di Belgrado di associazione a delinquere, produzione, detenzione, porto e traffico illegali di armi da fuoco e sostanze esplosive e gravi crimini contro la sicurezza generale. L'Ufficio del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per il controllo dei beni esteri (Ofac) ritiene invece Veselinovic "una delle figure corrotte più note" del Paese e "capo di un gruppo di criminalità organizzata", che facilita il traffico illecito di merci, denaro, narcotici e armi del gruppo tra Kosovo e Serbia. (Seb)