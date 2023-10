Regno Unito: Starmer, con laboristi al governo via piano deportazioni migranti in Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader laborista Keir Starmer ha dichiarato che abolirà il piano per deportare gli immigrati clandestini in Ruanda, anche se questo riuscisse a ridurre drasticamente gli arrivi irregolari nel Regno Unito. Secondo il leader laborista, si tratta di una "politica sbagliata ed estremamente costosa", e che "il vero problema è alla radice". I commenti di Starmer, ripresi dal quotidiano "The Telegraph", arrivano mentre il governo guidato dai conservatori oggi tenterà nuovamente di ottenere un annullamento della sentenza dell'Alta Corte di bloccare gli invii in Ruanda per timori sul rispetto dei diritti umani. (Rel)