Grecia: amministrative, Nuova democrazia si afferma al primo turno, al ballottaggio 7 regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo greco Nuova Democrazia (Nd) sembra essere riuscito a ottenere la vittoria in sei delle 13 regioni greche al primo turno delle elezioni amministrative. Risultato positivo anche a Creta, dove il candidato vincitore al primo turno proviene dal Pasok ma è sostenuto anche dalla formazione di governo. Al primo turno sono stati eletti i governatori regionali nelle regioni dell'Attica, della Grecia occidentale, dell'Epiro, della Macedonia centrale, di Creta, dell'Egeo meridionale e della Grecia centrale. Per le regioni della Grecia occidentale, dell'Epiro, della Macedonia centrale, di Creta, dell'Egeo meridionale e della Grecia centrale sono stati confermati i governatori che hanno guidato le entità amministrative negli ultimi quattro anni. In Attica l'ex ministro Nikos Chardalias, sostenuto da Nd, è stato eletto al primo turno con il 46,73 per cento dei voti. Ancora più netta l’affermazione, nella regione della Macedonia Centrale, di Apostolos Tzitzikostas (Nd) che ha ottenuto una chiara vittoria al primo turno, raccogliendo il 60,27 per cento. Nella regione della Grecia occidentale, l'attuale governatore regionale, sostenuto da Nd, Nektarios Farmakis, mantiene l’incarico affermandosi al primo turno con il 58,97 per cento dei consensi. Nella regione dell'Epiro, Alexandros Karchimanis, anch’egli sostenuto da Nd e attuale governatore regionale, è stato eletto al primo turno, ottenendo il 54,75 per cento. (segue) (Gra)