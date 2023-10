Grecia: amministrative, Nuova democrazia si afferma al primo turno, al ballottaggio 7 regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione di Creta si è affermato Stavros Arnaoutakis, candidato del Pasok, mentre nell'Egeo meridionale, Georgios Hadjimarkos, attuale governatore regionale e candidato del Partito Democratico Sud-Occidentale, ha ottenuto il 66,24 per cento dei voti. Infine, per quanto riguarda le regioni in cui non ci sarà il secondo turno domenica prossima, nella regione della Grecia centrale, Fanis Spanos, attuale governatore regionale e sostenuto dal Partito Democratico Sud-Occidentale, riesce ad essere eletto con il 48,32 per cento. Il secondo turno delle elezioni amministrative deciderà infine l'elezione del governatore regionale di Macedonia e Tracia, nella Regione dell'Egeo settentrionale, nella Macedonia occidentale, in Tessaglia, nelle Isole Ionie e nel Peloponneso. Ad eccezione delle regioni delle Isole Ionie e della Macedonia occidentale, dove i candidati sono indipendenti, la competizione è guidata da candidati sostenuti dal Partito Democratico Sud-Occidentale. (Gra)