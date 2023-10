India: Sikkim, 3.000 turisti bloccati dopo l’esondazione del fiume Tista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A cinque giorni dall’esondazione del fiume Tista, circa tremila persone sono ancora bloccate nello Stato indiano del Sikkim, a Lachen, base per le escursioni al lago Gurudongmar, e Lachung, punto di sosta per i turisti diretti verso la valle di Yumthang. Almeno 82 persone sono morte: 32 cadaveri sono stati recuperati nello Stato, altri 46 nel Bengala Occidentale e quattro nel vicino Bangladesh. I dispersi sono circa 140. La catastrofe è stata provocata dal cedimento parziale, causato dalle piogge torrenziali, della diga di Chungthang. La regione himalayana è soggetta ad alluvioni e smottamenti, aggravati negli ultimi anni dalla cementificazione e dagli effetti del cambiamento climatico. Nonostante i livelli delle acque del fiume siano tornati alla normalità, le attività di ricerca e soccorso restano complicate a causa della distruzione di strade, ponti e linee telefoniche, oltre a migliaia di abitazioni, in buona parte del Sikkim.(Inn)