Romania: altri due aerei Tarom con rumeni sono tornati da Israele

- Altri due aerei della compagnia aerea di bandiera Tarom hanno rimpatriato i cittadini romeni minacciati dai feroci combattimenti in corso in Medio Oriente. Gli aerei sono atterrati alle 4 del mattino. La compagnia nazionale ha effettuato anche ieri due voli speciali di questo tipo, tra Tel Aviv e Bucarest, mentre Wizz Air ha annunciato la sospensione di tutti i voli tra la Romania e Israele. Un'altra compagnia privata ha riportato ieri nel Paese 115 persone. Anche altri Paesi europei hanno inviato aerei contro i propri cittadini. La Polonia e la Bulgaria hanno utilizzato per effettuare queste missioni anche gli aerei presidenziali. (Rob)