Regno Unito: cancelliera ombra Reeves, con Partito laborista le famiglie avranno più soldi

- Le famiglie britanniche avranno più soldi in tasca da spendere per ciò che vogliono se i laboristi vinceranno le prossime elezioni nazionali. Lo ha dichiarato Rachel Reeves, cancelliera ombra dello Scacchiere, che in un'intervista al quotidiano "The Mirror", ha esortato gli elettori a riporre la loro fiducia in lei per gestire le finanze della nazione. In vista del suo discorso odierno alla conferenza del Partito laborista, Reeves ha affermato di essere determinata a mostrare come le persone in tutto il Paese starebbero "meglio" con un governo laborista. "So quanto le persone lavorano duro ma vedono che una parte sempre più ampia dei loro soldi finiscono nelle tasse o nei mutui, negli affitti, nei negozi di alimentari e nelle bollette energetiche", ha detto Reeves, aggiungendo: "Ma io voglio che coloro che lavorano incredibilmente duramente abbiano più soldi in tasca, non meno". "Il Partito laborista si impegna a trattare il denaro dei contribuenti con lo stesso rispetto con cui le persone trattano il proprio denaro. Cosa che non è successa durante questo governo conservatore", ha concluso la cancelliera ombra. (Rel)