Francia: tifosa italiana di rugby molestata nella metro di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tifosa italiana di rugby ha subito un'aggressione sessuale nella metropolitana di Parigi da un algerino di 32 anni presente irregolarmente in Francia. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", citando una fonte della polizia. Poco prima dell'episodio la donna, 23 anni, aveva assistito alla partita di rugby tra Francia e Italia in un bar della capitale francese. L'aggessore è salito su un vagone della linea 8 alla stazione di Madeleine, per poi cominciare a molestare la ragazza strusciandosi dietro di lei. La vittima, scesa dalla metropolitana per sfuggire alla molestia, ha presentato una regolare denuncia. L'aggressore è stato fermato poco dopo alla stazione Faidherbe-Chalingny, sempre sulla linea 8. (Frp)